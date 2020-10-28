Минэкономразвития не видит оснований для пересмотра сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2021—2023 годы, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Госдума уже одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года, сверстанный на основе макропрогноза министерства.



Одобренный правительством прогноз в базовом варианте предполагает рост ВВП России на 3,3% в 2021 году после спада на 3,9% в пандемийном 2020-м и выход экономики на докризисный уровень уже в III квартале следующем года. Как в базовом, так и в консервативном сценарии макропрогноза не предполагается вторая волна новой коронавирусной инфекции, которая остается при этом «ключевым источником риска для параметров прогноза», указывало Минэкономразвития.

В 2022 и 2023 годах темпы роста ВВП России, согласно официальному прогнозу правительства, должны составить 3,4% и 3% соответственно. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин указывал, что такая оценка слишком оптимистична. Ускорение роста экономики невозможно без структурных реформ, необходимость которых, по его словам, уже стала мантрой. За необоснованный оптимизм прогноз правительства критиковали и независимые экономисты: без изменения действующей экономической модели, по их мнению, Россию после пандемического кризиса ждет стагнация.

Счетная палата указала, что рисковый вариант прогноза правительства имеет все признаки целевого (то есть опирается на заданные цели развития экономики), а в нем должно быть учтено возможное ухудшение внешнеэкономических условий, следует из заключения Счетной палаты.

«Минэкономразвития внимательно следит за развитием ситуации в российской и мировой экономике, которая, как неоднократно отмечалось, зависит прежде всего от эпидемиологического фактора. Считаем, что в настоящее время нет оснований пересматривать сценарные условия прогноза социально-экономического развития министерства, на основе которого сверстан проект федерального бюджета», — сообщили РБК в министерстве.

Счетная палата в качестве «элемента конструктивной критики» впервые в истории ведомства представила собственный прогноз развития российской экономики на 2021—2023 годы, который оказался негативнее оценок правительства. Госаудиторы совместно с экономистами Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара подготовили два сценария (базовый и консервативный), которые основаны на разных эпидемиологических предпосылках и поведении цен на нефть.

В базовом сценарии Счетная палата ожидает, что ВВП России сократится на 4,2% в 2020 году (правительство ждет спада на 3,9%). Быстрого роста экономики в 2021 году за счет «эффекта базы», по мнению аудиторов, не произойдет: в следующем году российский ВВП вырастет на 2,2%, а в 2022—2023 годах темпы роста экономики ускорятся до 2,5—2,7% в год. На уровень 2019 года реальный ВВП России возвратится только в 2022 году, следует из прогноза СП.



Рисковый сценарий прогноза Счетной палаты предполагает более жесткое прохождение мировой экономикой и отчасти Россией второй волны пандемии COVID-19 осенью и зимой 2020—2021 годов и, возможно, весной 2021 года. В странах Европы и в крупнейших городах России будут вновь введены карантинные ограничения на ведение деловой активности и работу бизнеса (хотя не в таком масштабе и на менее продолжительное время, чем весной 2020 года). В результате спад ВВП России в 2020 году составит 4,8% против 4,2% в базовом сценарии. В следующем году аудиторы прогнозируют рост на 1,3% (против 2,2% в базовом), в 2022 году — на 2,4%, а в 2023 году — на 1,5—2%. Возвращение на докризисный уровень в этом случае произойдет только к концу 2023 года.