🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады октября составила около 4,37% годовых после 4,33% за первую декаду октября, следует из данных Банка России. Максимальная ставка по вкладам выросла впервые с июля текущего года. Последний небольшой скачок вверх, в частности, был зафиксирован в третью декаду июля. Глобально она снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение.

🔹 Зарплатные карты в качестве дебетовых, несмотря на свою бесплатность, в большинстве случаев не являются привлекательными для клиентов. Как говорится в исследовании КПМГ, лишь 37% респондентов используют зарплатные карты в качестве основных. Большая доля россиян (60%) предпочитает использовать для платежей дебетовые карты, отличные от зарплатной.

🔹 Повышение налоговой нагрузки со следующего года сгенерирует для казны 2,6 трлн рублей в 2021—2023 годах, подсчитали специалисты РЭУ имени Плеханова. В бюджетной политике следующих трех лет будет наблюдаться явный дисбаланс между фискальными и стимулирующими мерами в сфере налоговых доходов, следует из заключения РЭУ. Доля налоговых доходов в общей сумме поступлений федерального бюджета за трехлетний период увеличится с 79,3% в 2021-м до 81,8% в 2023 году. Это одно из самых высоких значений показателя с 2005-го.

🔹 Объем средств на валютных счетах физлиц в сентябре 2020 года снизился более чем на 1 млрд долларов. Это крупнейший отток с марта, когда с валютных депозитов забрали почти 5 млрд долларов. По некоторым оценкам, около 400 млн долларов граждане вывели с вкладов сроком от месяца до года, еще 780 млн долларов — с вкладов свыше одного года. На счета до 30 дней и до востребования пришлось всего 7 млн долларов.

