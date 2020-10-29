Платежный сервис «Скрепка» начислит дополнительный кешбэк за любые покупки по виртуальной карте, говорится в релизе сервиса.

«Держатели виртуальной карты «Скрепка.Кешбэк» от платежного сервиса «Скрепка» смогут получать дополнительно 0,5% возврата за любые покупки по карте помимо высокого кешбэка на продукты и товары повседневного спроса. Кешбэк на все покупки начисляется пользователям, чьи ежемесячные траты по карте превышают 5 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Условия будут действовать до конца текущего года. Весь накопленный кешбэк автоматически направляется на погашение банковского кредита или займа в микрофинансовой организации.

Виртуальная карта «Скрепка.Кешбэк» интегрирована в мобильное приложение. Пользователи карты получают возврат до 25% на продукты и товары повседневного спроса из каталога «Скрепка» в течение часа после сканирования чека в приложении. Кешбэк можно получить не только на товары определенных брендов, но и на востребованные продукты без привязки к конкретному производителю.

Максимальная сумма кешбэка в месяц неограниченна и полностью перечисляется на оплату кредита или микрозайма в любой банк или МФО.

