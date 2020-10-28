Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился на 1,44 рубля к предыдущему закрытию и составил 78,7475 рубля. С начала торговой сессии было проведено 68,1 тыс. сделок на 4 млрд долларов, диапазон котировок составил 77,39—78,925 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 92,51 рубля, увеличившись на 1,19 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,6 тыс. сделок на 382,8 млн евро по курсам от 91,115 до 92,535 рубля за евро.

Доллар к вечеру укрепился за сессию более чем значительно, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «На самом деле американская валюта остается в проторгованном среднесрочном коридоре 76,5—79 рублей, рубль фундаментально слаб и таким же слабым и останется. Евро стоит 92,37 рубля, может подняться к 92,4, но способен быстро откатиться обратно к 92 рублям», — комментирует эксперт.