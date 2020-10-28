Индекс Лондонской фондовой биржи опустился на 2,55% по итогам завершившихся в среду торгов. Как свидетельствуют данные на сайте биржи, индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, снизился на 146 пунктов до 5 582 пунктов, что является самым низким значением за последние шесть месяцев.

Более широкий индекс FTSE 250 упал на 1,93% до 17 248 пунктов. Опрошенные агентством Reuters эксперты среди причин снижения индикаторов называют новые ограничения в рамках борьбы с коронавирусом в Европе, а также отсутствие четкого понимания по поводу сроков появления вакцины.

В среду о дополнительных мерах с целью остановки распространения коронавирусной инфекции объявили власти Германии. В стране на месяц закроются рестораны, бары и другие гастрономические заведения, будет разрешено продавать блюда и напитки навынос. Прекратят работу фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные салоны, театры, кинотеатры и концертные залы. Ожидается, что новые ограничения также могут вступить в силу с конца текущей недели во Франции.