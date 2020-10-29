Экспобанк намерен в течение трех — пяти лет создать федерального игрока по продаже автомобилей с пробегом, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказал первый зампред правления кредитной организации Алексей Санников. Летом банк совместно с двумя партнерами создал компанию «Экспокар». Уже открыты четыре дилерские точки, через которые идут продажи. Планируется открывать дилерские точки в тех регионах, где этому способствует емкость рынка авто с пробегом и «есть экономическая целесообразность», а со временем охватить всю Россию.

По мнению Санникова, в результате банк сможет нарастить лояльную клиентскую базу за счет притока новых клиентов через дилерские точки. Ставку на дилерские точки в банке обосновывают тем, что «клиенты не готовы тратить значительные суммы на крупные сделки онлайн».

По словам экспертов, сегмент авто с пробегом сопряжен с повышенными рисками, также в последние два-три года кредитование таких автомобилей выросло в разы, новым игрокам будет не просто конкурировать в этой нише. Как считает представитель одного из банков, занимающегося автокредитованием, «значимого преимущества на рынке автокредитования наличие собственной сети не даст, так как кредитование все равно будет вынуждено конкурировать с разрастающимися цифровыми предложениями других банков».

Участники авторынка считают, что активный спрос на автомобили на фоне ожидания роста цен способствует запуску таких проектов. Однако 70% покупателей авто с пробегом скорее используют площадки объявлений, и банки также движутся в эту сторону.