Телекоммуникационный холдинг Veon договорился о продаже своего бизнеса в Армении — компании «Веон Армения» (торговая марка Beeline) — местной компании Team LLC. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Как напоминает ТАСС, в начале года Veon сообщал, что его армянским активом заинтересовалась компания Ucom — третий по числу абонентов мобильный оператор в Армении после «дочек» российского оператора «МТС» и Veon. Однако в начале мая Veon объявил о прекращении переговоров между сторонами.

Team LLC основана в апреле 2020 года Айком Есаяном и Александром Есаяном, которые также являются основателями Ucom и владельцами 6% акций оператора. Айк Есаян также занимал пост генерального директора Ucom, но ему пришлось уйти после нескольких конфликтов в Ucom в апреле.



Помимо Армении холдинг Veon владеет активами в России, на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Алжире, Пакистане и Бангладеш. Крупнейший акционер Veon — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%), 8,3% акций холдинга находятся под управлением голландского штихтинга (форма собственности, предусмотренная законодательством Нидерландов). В свободном обращении находятся 43,8% акций компании.