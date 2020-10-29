Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень технологий, в отношении которых будет действовать особое регулирование, говорится в сообщении Кабмина. Это позволит освободить разработчиков от излишней административной нагрузки и ускорить вывод на рынок новых цифровых сервисов. Упрощенные правовые режимы в сфере цифровых инноваций называют «регуляторной песочницей».

В перечень вошли нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, технологии работы с большими данными, квантовые технологии, производственные технологии, технологии робототехники и сенсорики. Также в список попали технологии систем распределенного реестра, беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности, Интернет вещей, отраслевые цифровые технологии.

Мишустин также подписал распоряжение, которое наделяет АНО «Цифровая экономика» полномочиями представлять интересы бизнеса в этих вопросах.