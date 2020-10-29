Банк «Открытие» объявил о повышении ставок по депозитам. По данным Банки.ру, изменение составило 0,2 процентного пункта.

Так, с 29 октября ставка равна 4,6% по срочным вкладам при размещении суммы от 750 тыс. рублей с выплатой дохода в конце срока.

Для клиентов со статусом «Премиум» данные условия будут действовать при размещении любой суммы на депозите.



По пополняемому вкладу «Активное пополнение» максимальная ставка также увеличена — до 4,3%. Кроме того, клиенты, размещающие средства в инвестиционные инструменты в банке «Открытие», могут рассчитывать на повышенную ставку по вкладу «Открытый» — до 6,4% годовых.