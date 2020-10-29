Российские фондовые индексы двинулись разнонаправленно на самом старте торгов четверга, но в последующие минуты синхронизировались в положительной динамике, показывают данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, а индекс РТС был в минусе на 0,04%.



К 10:07 рост индекса Мосбиржи составил 0,66%, индекса РТС — 0,46%, значения индикаторов — 2 711,36 и 1 083,26 пункта соответственно. Впоследствии рост усилился, на 10:14 индексы прибавляли 1,1% и 1,04% соответственно.

«Сегодня с утра американские фьючерсы отрастают на процент, что поддержит наш рынок на открытии. Вчера индекс Мосбиржи закрылся чуть ниже поддержки в 2 700 пунктов, и сегодня мы увидим отскок от нее, в том числе и за счет закрытия спекулятивных «шортов». Однако пока это стоит рассматривать лишь как отскок на падающем рынке, риски возобновления снижения очень велики», — комментирует главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По его словам, «основные угрозы для рублевых активов связаны с избранием на пост президента США Джо Байдена, который поставил Россию на первое место в списке угроз для США. Поэтому начинать среднесрочные покупки очень рискованно. На отскок же можно попробовать взять СберБанк и саму Мосбиржу, которая выигрывает от роста торговых оборотов. Хуже рынка продолжит оставаться «нефтянка».