Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял примерно 44 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 49 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,78 рубля (минус 45 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 92,52 рубля (минус 51 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром может быть небольшое снижение по иностранным валютам. По паре доллар/рубль ожидается коррекция до 78,45 рубля, отмечал эксперт.

«Рубль за вчерашние сутки потерял 2,4% стоимости относительно доллара. Не дали российской валюте психологической поддержки даже аукционы ОФЗ, где Минфин установил новый рекорд. Такое падение кажется нам избыточным и связанным исключительно с выходом нерезидентов из российских бумаг. Новых внутренних причин для снижения курса рубля нет. По-прежнему сохраняется краткосрочный потенциал укрепления российской валюты с целью 75 рублей за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.