Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по ряду вкладов в рублях на 0,2 процентного пункта.

Доходность депозита «Пенсионный стандарт» (открывается на сроки от 31 до 730 дней) составит 3,2—3,9%, а вклада «Сберегательный стандарт» (от 31 до 550 дней) — 3,1—4,35% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Универсальный стандарт» (от 5 тыс. рублей) оформляется под 3,2—3,7%, а «Платиновый стандарт» (от 3 млн рублей) — под 3,8—3,95% годовых. Срок депозитов — 190 дней. Проценты ежемесячно капитализируются.

«Онлайн Стандарт» (от 10 тыс. рублей на 30, 90, 180 дней) открывается под 3,75—4,1% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Возможность внесения дополнительных взносов предусмотрена для всех депозитов, кроме «Онлайн Стандарта».



По вкладам «Универсальный стандарт» и «Платиновый стандарт» возможны расходные операции.