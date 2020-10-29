Россия занимает четвертое место в рейтинге стран, чье население во время пандемии коронавируса активно отказывалось от наличных в пользу безналичных платежей. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в ходе XIV Международной онлайн-конференции «Платежная индустрия: практика и трансформация после пандемии».

«Россия занимает четвертое место в мировом рейтинге, чье население в пандемию активно отказывалось от наличных в пользу безналичных инструментов. Мы уступили здесь по этому показателю место лишь Великобритании, Канаде и Австралии», — сказала она, отметив, что российский платежный рынок был максимально подготовлен к пандемии.

Бакина добавила, что этому в том числе способствовали принятые весной меры Банка России для поддержки населения и бизнеса.

По оценкам ЦБ, доля безналичных платежей в расчетах по итогам 2020 года будет более 70%. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что «вклад» пандемии в увеличение доли безналичных платежей на фоне развития дистанционных услуг составил около 3%.