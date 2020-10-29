Уровень проникновения ипотеки в России составляет порядка 6%, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Глава регулятора считает, что потенциал роста есть, но он должен быть поступательным, без «ипотечных пузырей».

Глава ЦБ отметила, что регулятор тщательно следит за ростом ипотечного кредитования и динамикой цен на недвижимость в России. По ее словам, пока эффект от снижения ставок превышает эффект от роста стоимости жилья.

«Второе — мы будем смотреть за тем, чтобы люди, у которых недостаточно доходов, чтобы обслуживать ипотеку, не попадали в долговую кабалу», — сказала Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-24». Развитие ипотеки должно базироваться на повышении доходов населения, добавила она.

«Сейчас у нас уровень проникновения ипотеки не очень большой. Где-то 6% людей имеют ипотеку, поэтому потенциал есть, но он должен развиваться поступательно, без этих «пузырей», — подчеркнула председатель ЦБ.



«Еще один риск «пузырей» — когда спрос на жилье подогревается дешевым кредитованием, это подогревает дополнительный рост цен на жилье. А потом в какой-то момент, когда люди не могут обслуживать кредиты, падает стоимость жилья, падает стоимость залогов, падает само ипотечное кредитование, и мы получаем провал на рынке со всеми последствиями для людей и для финансовой системы», — рассказала Набиуллина. При этом она заверила, что пока на российском рынке регулятор таких рисков не наблюдает.