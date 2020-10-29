Прибыль российских страховых компаний за девять месяцев составила 187 млрд рублей, что на 26% больше показателя за тот же период 2019 года. Об этом сообщил в четверг на шестом ежегодном Форуме лидеров страхового рынка заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Причина — в резком сокращении во II квартале текущего года количества страховых случаев из-за ограничений, вызванных пандемией, что привело к снижению убыточности по отдельным сегментам страхования.

«Основным источником прибыли страховых компаний стала инвестиционная деятельность, положительный результат от которой составил 244 миллиарда рублей за прошедшие девять месяцев: это плюс 84% к аналогичному периоду прошлого года», — рассказал он.

Вместе с тем сбор премий сократился: во II квартале падение составило около 12% относительно аналогичного периода 2019 года. В абсолютном выражении динамика составила минус 44 млрд рублей. «Но уже по итогам девяти месяцев мы увидели восстановление сбора премий примерно на тот же объем, который мы видели в прошлом году», — заявил Чистюхин.



По страхованию, не относящемуся к сегменту страхования жизни, объем премий за три квартала составил 267 млрд рублей, что на 2% больше показателя за тот же период 2019 года. Главным драйвером всего рынка стал сегмент страхования жизни, который привлек 121 млрд рублей, что на 16% больше прошлогоднего показателя. «Хотя мы продолжаем констатировать стагнацию страхового рынка и невысокий уровень проникновения страховых услуг, данные результаты можно считать вполне удовлетворительными», — отметил зампред ЦБ.