Депутаты Госдумы не обсуждают новую систему начисления пенсий «по рангам», заявила вице-спикер нижней палаты парламента Ольга Тимофеева («Единая Россия»), комментируя предложение депутата Сергея Калашникова о введении такой системы.

«В стенах Государственной думы эта позиция не обсуждалась. Это личное мнение депутата Калашникова из фракции ЛДПР», — отметила Тимофеева.

По ее словам, депутаты сегодня «сосредоточены на принятии сложнейшего бюджета страны». Речь в том числе и о бюджете Пенсионного фонда, в котором «заложена индексация пенсий, опережающая инфляцию». Тимофеева подчеркнула, что новую систему начисления пенсий в нижней палате парламента не обсуждают.

«Ни о каких столь серьезных, радикальных изменениях пенсионной системы речь даже не может идти. Любая подобная инициатива должна сначала серьезно обсуждаться, прежде чем быть вброшена в информационное пространство», — заявила Тимофеева.