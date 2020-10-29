Депутаты Госдумы не обсуждают новую систему начисления пенсий «по рангам», заявила вице-спикер нижней палаты парламента Ольга Тимофеева («Единая Россия»), комментируя предложение депутата Сергея Калашникова о введении такой системы.

«В стенах Государственной думы эта позиция не обсуждалась. Это личное мнение депутата Калашникова из фракции ЛДПР», — отметила Тимофеева.

По ее словам, депутаты сегодня «сосредоточены на принятии сложнейшего бюджета страны». Речь в том числе и о бюджете Пенсионного фонда, в котором «заложена индексация пенсий, опережающая инфляцию». Тимофеева подчеркнула, что новую систему начисления пенсий в нижней палате парламента не обсуждают.

«Ни о каких столь серьезных, радикальных изменениях пенсионной системы речь даже не может идти. Любая подобная инициатива должна сначала серьезно обсуждаться, прежде чем быть вброшена в информационное пространство», — заявила Тимофеева.

В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий «по рангам»

По задумке депутата Сергея Калашникова, индексация пенсий тоже должна будет происходить по рангам, при этом необязательно индексировать их для всех рангов одновременно.