Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» функционально полностью готово к запуску для применения на всей территории России. В ноябре продолжится тестирование приложения, поскольку часть тестовых операций пришлось продлить из-за ограничений, связанных с коронавирусом, сообщили в пресс-службе трех страховых ассоциаций, включая Российский союз автостраховщиков (РСА).

Решение о продлении тестирования позволит обеспечить высокие потребительские качества приложения во всех регионах РФ, отмечается в релизе.

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» было разработано РСА, Банком России и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и запущено 1 ноября 2019 года в пяти пилотных регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. Работа приложения в этих регионах признана успешной.



«Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» существенно облегчит жизнь российским автомобилистам. Оно позволяет оформить извещение о ДТП в электронном виде и не составлять этот документ на бумажном бланке. Часть данных о документах (водительское удостоверение, данные о полисе ОСАГО) для извещения поступят из личного кабинета водителя на портале госуслуг и из автоматизированной информационной системы ОСАГО. Участникам останется только проверить их правильность и загрузить фото с места происшествия, следуя специальным подсказкам, а также ввести иные данные, требуемые для составления извещения о ДТП», — напоминают в РСА.