ЦБ РФ не видит предпосылок для использования нестандартных инструментов смягчения денежно-кредитной политики, в том числе для покупки ценных бумаг и госдолга на свой баланс. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Россия зовет!».

Покупка ценных бумаг на баланс центробанка — это способ смягчения денежно-кредитных условий, используемый странами, которые не могут снижать ключевую ставку, отметила Набиуллина. «У нас есть возможность пользоваться ставкой. Это первое, почему нам нет необходимости прибегать к таким мерам», — сказала она.

По словам главы ЦБ, к нестандартным инструментам смягчения ДКП прибегают центральные банки, у которых есть проблемы в обеспечении финансовой стабильности или которые помогают правительству разместить государственный долг.

«На наш взгляд, здесь очень много рисков, и мы не собираемся повторять эту политику, потому что это подрывает и доверие к Центральному банку, что он способен обеспечить ценовую стабильность; это делает менее прозрачным государственный долг, из этой политики очень тяжело выйти», — заявила Набиуллина.



«Итог — делают это банки не от хорошей жизни… во всяком случае, в обозримой перспективе мы не видим таких обстоятельств, которые заставили бы нас такого рода операциями пользоваться», — резюмировала глава ЦБ.