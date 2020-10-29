Пандемия значительно ускорила цифровизацию продуктов ВТБ, заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках инвестиционного форума «Россия зовет». По его словам, сейчас больше половины вкладов и накопительных счетов и каждый третий потребительский кредит открываются онлайн.

«К концу 2021 года больше 40% продаж банковских продуктов будет осуществляться через удаленные каналы. Планируем существенно нарастить долю дистанционных продаж в кредитах наличными, кредитных и дебетовых карт. Во многом этому будет способствовать расширение функционала нового «ВТБ Онлайн», который мы скоро планируем представить нашим клиентам», — отметил Печатников.

До конца этого года ВТБ планирует представить шесть отделений нового цифрового формата, в следующем году будет переводить все новые отделения на новый формат обслуживания. Таким образом, ВТБ рассчитывает дополнительно сократить время ожидания клиентов и на 40% повысить эффективность работы отделений, пояснил Печатников.