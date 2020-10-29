Промсвязьбанк и платежная система «Мир» запустили сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов. Как сообщили в банке, новый сервис будет доступен владельцам заведений, находящимся у него на эквайринговом обслуживании.

В проекте на начальном этапе участвуют производитель POS-терминалов Ingenico и четыре московских ресторана Ginza Project, уточняют в ПСБ.

При оплате счета гость кафе или ресторана может самостоятельно ввести на POS-терминале размер чаевых, которые бы он хотел оставить за обслуживание, в пределах 20% стоимости заказа и провести общую сумму как обычную операцию по банковской карте. Сервис не требует от владельца ресторана установки дополнительного оборудования, а клиент может оплатить счет и перевести деньги официанту за одну трансакцию привычным для него способом — картой или смартфоном.

Общий размер полученных чаевых в конце дня перечисляется на личную карту официанта, номер которой был предварительно привязан к POS-терминалу торгово-сервисного предприятия. Сейчас ПСБ зачисляет общую сумму полученных чаевых один раз в конце дня за вычетом комиссии в размере 5% по банковским картам международных платежных систем.

При получении чаевых на карты «Мир» для сотрудников ресторана предоставляются особые условия: перевод денег выполняется без взимания комиссии, а зачисление чаевых происходит четыре раза в день. Начиная с декабря 2020 года держатели карт «Мир» смогут получать вознаграждение сразу после перевода чаевых гостем.

«По нашим оценкам, доля операций по картам в ресторанах и кафе достигает 80%, при этом многие посетители часто не имеют при себе наличных, чтобы поблагодарить персонал заведения за хорошее обслуживание… Мы планируем развивать наш проект и привлекать в него все большее количество компаний сферы торговли и услуг, в том числе из индустрии красоты и гостиничного бизнеса, где сервис безналичных чаевых также будет востребован», — комментирует заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ Никита Хомутов.



По словам генерального директора платежной системы «Мир» Владимира Комлева, в будущем планируется утвердить эту технологию в качестве единого стандарта на уровне платежной системы. Он уточнил, что, согласно имеющимся данным, чаевые наличными оставляют 97% россиян.