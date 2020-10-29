Брокерские счета открыты у 4,6% населения РФ, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Россия зовет!».

Согласно данным регулятора, с начала года объем средств физлиц на брокерских счетах вырос на 14,5%. «Означает ли это, что весь потенциал исчерпан? Нет, конечно, не исчерпан, потому что сейчас доля населения, которые имеют счета у брокеров, — 4,6%. В Китае в два раза больше, в других странах — еще больше», — сказала Набиуллина.

По информации ЦБ, две трети заимствований компаний все еще приходится на банковские кредиты, треть — на облигации. Однако, по словам главы регулятора, есть еще возможность для роста доли заимствований на фондовом рынке.



Переток средств на фондовый рынок влияет на денежно-кредитную политику, добавила Набиуллина. «Мы считаем, что с таким изменением наш трансмиссионный механизм — трансляция ставки в инфляцию — улучшается. Потому что мы имеем более глубокий, более ликвидный финансовый рынок, наши сигналы будут проходить лучше», — отметила она.

