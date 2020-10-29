Правительство России выделит 5,5 млрд рублей для помощи с погашением ипотеки семьям с детьми, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Рассмотрим вопрос о выделении в текущем году дополнительных средств для поддержки семей с детьми. Направим 5,5 миллиарда рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов за счет государства семьям, где после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Их родители могут получить 450 тысяч рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту», — отметил Мишустин.

По его словам, льготы по ипотеке — одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми. «В течение года мы уже выделили на эти цели 35 миллиардов рублей. Дополнительные средства позволят создать условия для поддержки не менее 12 тысяч многодетных семей», — сообщил премьер-министр.