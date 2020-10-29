Государство может принять решение о приватизации компаний с госучастием помимо тех, приватизация которых уже предусмотрена в бюджете. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«У нас сейчас в бюджете небольшие объемы предусмотрены в виде ресурсов от приватизации. Около 3 миллиардов рублей, можно сказать, что это вообще ничего. Но это нам не мешает говорить о том, что в течение этого периода мы не примем решение о продаже части государственных долей для того, чтобы улучшить систему управления компаниями, улучшить работу менеджмента компаний, привлечь дополнительные ресурсы для новых задач этих компаний», — сообщил Силуанов.

По его словам, вопрос приватизации надо рассматривать не с точки зрения привлечения доходов в бюджет, а с точки зрения улучшения ситуации в приватизируемых компаниях. «Потому что мы от сделок, которые в этом году провели, — мы ни копейки не получили. Наоборот, мы в «Аэрофлот» вложили средства Фонда национального благосостояния, тем самым еще способствовали уверенности инвесторов, которые тоже приняли решение купить долю этой компании. Что касается «Совкомфлота», то государство снизило свою долю, но не для того, чтобы привлечь деньги в бюджет, а для того чтобы эти деньги работали в компании, с одной стороны. С другой стороны, значит, в этой компании — частные акционеры, улучшится и система управления, мотивации. Поэтому именно такие сделки важны не для пополнения бюджета», — сказал он.

​Приватизация госимущества принесет примерно по 3,5 млрд рублей в год В 2021 году, по прогнозу Минфина, поступит 3,6 млрд рублей, в 2022-м — 3,6 млрд, в 2023-м — 3,3 млрд.

Силуанов отметил, что пока еще остается много компаний, которые на 100% контролируются государством и ситуацию в которых можно улучшить за счет приватизации. «Мне кажется, если бы мы снизили долю государства, даже не за счет того, чтобы привлечь ресурсы в бюджет, а для того, чтобы привлечь туда частный менеджмент, усилить контроль за работой этих компаний, привлечь средства, поднять ресурсы для инвестиционных целей этих компаний, было бы очень здорово», — добавил он.