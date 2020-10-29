ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 30 октября.

Курс доллара повысился на 1 рубль 31,79 копейки, составив 78,8699 рубля (77,552 рубля на 29 октября). Курс евро вырос на 1 рубль 33,79 копейки, до 92,6011 рубля (91,2632 рубля на 29 октября).

На валютных торгах Московской биржи на 13:44 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 7 копеек и составил 79,3 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 6 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 92,97 рубля.

Курсовые диапазоны с начала сессии четверга составляют 78,59—79,61 рубля за доллар и 92,35—93,4 рубля за евро.