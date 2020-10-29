Первый апелляционный суд в Москве в четверг признал законным продление до 25 декабря срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников, сообщили в пресс-службе суда.
«Судом отклонена жалоба на продление срока содержания Абызова и еще пяти фигурантов дела под стражей», — сказали в суде.
Абызов в 2012—2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.
По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров двух энергетических компаний похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Фигурантами уголовных дел также стали еще восемь человек.
По данным Генпрокуратуры, Михаил Абызов, занимая в период с мая 2012 года по май 2018 года государственную должность, систематически нарушал установленные законами запреты.