Первый апелляционный суд в Москве в четверг признал законным продление до 25 декабря срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников, сообщили в пресс-службе суда.

«Судом отклонена жалоба на продление срока содержания Абызова и еще пяти фигурантов дела под стражей», — сказали в суде.

Абызов в 2012—2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров двух энергетических компаний похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Фигурантами уголовных дел также стали еще восемь человек.