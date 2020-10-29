Объем выданной по итогам 2020 года ипотеки станет рекордным для РФ и превысит 3,5 трлн рублей, заявил на форуме «Россия зовет!» президент страны Владимир Путин.

По его словам, поддержку ипотечному кредитованию оказала льготная программа правительства с кредитами по ставке 6,5% на новостройки. «По оценке, объем выданной ипотеки за год станет рекордным для нашей страны и превысит 3,5 триллиона рублей», — сказал Путин.



При этом российский президент призвал увеличивать предложение на рынке жилья, чтобы не допустить резкого скачка цен на недвижимость. «Иначе весь эффект от снижения ставок сойдет на нет, сведется к нулю», — отметил он.



Напомним, программа льготной ипотеки на новостройки должна была завершиться к 1 ноября, но правительство решило продлить ее до 1 июля 2021 года. Кроме того, в 2021-м почти в три раза планируется увеличить финансирование льготной программы сельской ипотеки.



