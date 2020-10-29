Банк ДОМ.РФ начал прием заявок по «Сельской ипотеке» со ставкой от 2,8% на покупку жилья на сельских территориях, сообщает пресс-служба кредитной организации. Низкая ставка будет действовать в течение всего срока кредитования — до 25 лет.

Кредитные средства можно направить на покупку квартиры на этапе строительства и на рефинансирование кредита, взятого в другом банке не ранее 1 января 2020 года. Максимальная сумма ипотеки составляет 3 млн рублей, для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости.

Дополнительно можно снизить ставку, оплатив единовременную комиссию, рассчитываемую от суммы кредита. В таком случае ипотека оформляется по ставке от 2,3%.

Минимальные ставки доступны при дистанционном подтверждении доходов и занятости — с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. Она не только избавляет от необходимости предоставления справок, но и позволяет снизить процентную ставку на 0,2 процентного пункта, отмечают в банке.

«Для получения выписки клиенты не обращаются в отделение банка или в Пенсионный фонд РФ, она заказывается через сотрудника банка дистанционно. Популярность механизма ощутимо возросла в 2020 году в условиях распространения COVID-19 — доля клиентов, дистанционно подтверждающих кредитоспособность, с начала года выросла в три раза», — говорится в релизе.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн по ссылке, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.

