СберБанк запустил кредиты на недвижимость, которая находится в залоге у других банков, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь в ипотеку СберБанка можно купить или продать квартиру на вторичном рынке, которая была приобретена в ипотеку любого другого банка. Покупатель оформляет ипотеку на покупку готового жилья с учетом дополнительных скидок по ставке от 7,9% годовых. Продавцу недвижимости предоставляется кредит на погашение долга по ипотеке в другом банке», — говорится в релизе.

Подать заявку и оформить кредит можно полностью онлайн. Для кредита на сумму не более 3 млн рублей необходимо оформить рефинансирование ипотеки потребительским кредитом в «Сбербанк Онлайн», деньги будут сразу зачислены на счет клиента.