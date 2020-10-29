Банк «Держава» изменил процентные ставки по действующим депозитам в рублях и долларах.

Доходность вклада «Классический» с выплатой процентов в конце срока в рублях (от 90 тыс. рублей) составит 2,75—3,6% годовых, в долларах (от 3 тыс. долларов) — 0,05—0,25% годовых. Вклад «Классический» с ежемесячной выплатой можно оформить в рублях (от 90 тыс. рублей) под 2,72—3,69% годовых, в долларах (от 3 тыс. долларов) — под 0,05—0,25% годовых.

Срок вкладов — от 31 до 365 дней. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены.

Вклад «Универсальный» в рублях (от 90 тыс. рублей) открывается под 3—3,65% годовых, в долларах (от 3 тыс. долларов) — под 0,05—0,15% годовых. Срок вклада — 181 и 367 дней.

Дополнительные взносы принимаются не позднее чем за 31 день до окончания срока вклада, частичное снятие не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежеквартально либо капитализируются.