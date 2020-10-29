Создание экосистем ведущими российскими компаниями, такими как «Яндекс», «Сбер» и ВТБ, придаст импульс экономике, считает глава государства Владимир Путин.

Российский президент напомнил, что одной из национальных целей на предстоящее десятилетие является цифровая трансформация во всех сферах жизни. «Это очень важный фактор повышения экономической динамики нашей страны, улучшения качества жизни людей», — добавил он.

По словам Владимира Путина, ведущие российские компании, прежде всего «Яндекс», «Сбер» и ВТБ, давно и успешно вкладываются в эти сферы и осваивают новые ниши. «По факту все они становятся тем, что сейчас называется экосистемами. Я уверен, набранный темп, а также развитие конкуренции в этой сфере, что чрезвычайно важно, придаст заметный импульс нашей экономике, в том числе позволит малым и средним предприятиям расширить каналы сбыта своей продукции», — отметил российский президент.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что переход крупнейших банков в режим экосистем увеличивает нефинансовые риски и вызовы для конкуренции.