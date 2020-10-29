ВТБ думает над созданием офисов без людей. Об этом, как передает ТАСС, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!» заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, заняться реализацией этой идеи банк планирует в следующем году.

«Мы начинаем думать о том, чтобы создать офисы без людей. Некие такие цифровые офисы. Потому что все-таки офлайн-выдачи наличных, например, какие-то остаются еще: получение физического пластика, хотя он уже не нужен, я имею в виду кредитные карты — сейчас уже можно пользоваться исключительно цифровыми кредитными картами. Но офис без людей, я думаю, — это задача для нас на следующий год. И мы ее, я думаю, успешно реализуем», — сказал Печатников.



ВТБ в этом году приступил к масштабной модернизации региональной сети в рамках реализации своей стратегии. В августе в Москве был открыл первый офис нового формата. Ожидается, что эффективность работы новых точек продаж повысится на 40% при уменьшении площади на 20—30% и одновременном сокращении времени ожидания посетителей на треть.

