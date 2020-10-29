Размещения на рынке акций принесли в текущем году рекордную за последние несколько лет сумму российским эмитентам — 6 млрд долларов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«Отмечу, что российские активы, несмотря на сложный период, вызывают интерес на рынке. С начала года отечественные эмитенты привлекли на публичных долговых рынках 37 миллиардов долларов, а размещения на рынке акций принесли еще более 6 миллиардов долларов — рекордную сумму за последние несколько лет», — сказал Владимир Путин.

Российский президент напомнил, что «Совкомфлот» в результате публичного размещения акций привлек свыше 42 млрд рублей, которые потратит на инвестиции в развитие и строительство газовозов. Путин также отметил выпуск «вечных» облигаций РЖД и развитие инструмента «зеленых» облигаций.