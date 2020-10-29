У российских властей нет планов по ограничению движения капитала в условиях кризиса, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«Мы не жалеем о том, что у нас свободное движение капиталов, мы его не ограничиваем и не собираемся ограничивать, это наша принципиальная позиция, так было и в период кризиса 2008—2009 годов, так есть и в условиях кризисных явлений, связанных с пандемией», — отметил Владимир Путин.

Президент добавил, что власти России будут всячески стремиться к тому, чтобы создавать условия для всех отечественных и иностранных инвесторов. По словам Путина, проведенные международными институтами опросы зарубежных инвесторов показывают, что число компаний, планирующих присутствовать в РФ, увеличивается.