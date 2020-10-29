Федеральная государственная информационная система ведения единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) успешно прошла проверку ФСБ России на предмет сохранности персональных данных правообладателей недвижимости. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью Наиле Аскер-заде, показанном в четверг на телеканале «Россия-24», передает ТАСС.

«Эта система уникальна еще с точки зрения защиты данных, персональных данных наших россиян. И тут правообладатели недвижимости могут спать спокойно. Система прошла все проверки, есть специальный восьмой центр ФСБ, который эту систему тестировал и проверял, и получено заключение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на эту систему», — сказала она.

ФГИС ЕГРН позволяет объединить единый государственный реестр прав и государственный кадастр недвижимости в единый государственный информационный ресурс и обеспечить достоверность сведений ЕГРН. Единая информационная система упрощает оказание государственных услуг и сокращает их сроки. ФГИС ЕГРН позволяет создавать дополнительные сервисы. Так, Федеральная кадастровая палата запустила spv-сервис, в котором можно в режиме онлайн заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости.



В октябре все 85 субъектов РФ перешли на работу в государственной информационной системе.