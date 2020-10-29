Достичь трехпроцентного экономического роста за счет одних государственных инвестиций невозможно, необходимо создавать условия для опережающего развития частных капиталовложений. Об этом заявил в четверг, 29 октября, министр экономического развития России Максим Решетников на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Министр обратил внимание на меры, принимаемые правительством РФ по этому направлению: создание механизма соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для наиболее удобных условий финансирования бизнесом инфраструктуры, реформа института банкротства юридических лиц, модернизация Фабрики проектного финансирования, обновление законодательства об особых экономических зонах (ОЭЗ) и территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Российской Федерации. Все эти мероприятия сейчас заложены в Единый план достижения национальных целей.

«Основа — это частные инвестиции, частный капитал. Компании с госучастием будут находиться под плотным контролем правительства, но частный капитал — вперед!» — призвал министр.