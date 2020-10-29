СберБанк ухудшил прогноз по среднегодовому курсу рубля на 2020 год с 70—71 рубля до 71—73 рублей за доллар, следует из презентации кредитной организации по результатам за девять месяцев.



Прогноз по цене нефти марки Urals в 2020 году повышен с 41 до 42 долларов за баррель.



Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара на 2020 год на уровне 71,2 рубля за доллар. В 2021 году среднегодовой курс доллара, как ожидается, составит 72,4 рубля за доллар, в 2022-м — 73,1 рубля, в 2023-м — 73,8 рубля за доллар. Такая динамика курса прогнозируется при средней цене нефти марки Urals в 2020 году в 41,8 доллара за баррель, 45,3 доллара за баррель в 2021-м, 46,6 доллара и 47,5 доллара за баррель в 2022 и 2023 годах соответственно.

Ожидания по снижению ВВП также скорректированы — вместо ожидаемого в июле снижения на 4,2% аналитики «Сбера» прогнозируют минус 3,8% по итогам текущего года. Инфляция в 2020 году, по прогнозу СберБанка, составит 3,8% (ранее — 3,5%). Ключевая ставка в конце года ожидается на уровне 4%.