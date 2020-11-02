Банки.ру и компания «Финам» предлагают инвесторам принять участие в конкурсе «Супер трейдер».



Чемпионат «Супер трейдер» с Банки.ру — инвестиционный конкурс для тех, кто хочет попробовать свои силы на фондовом рынке, но не знает, с чего начать.

Все участники получают стартовый капитал 400 тыс. рублей на виртуальные счета и доступ к инструментам фондового рынка Московской биржи. Торговля будет доступна по 24 декабря 2020 года.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно по 14 декабря 2020 года. Затем нужно установить бесплатную торговую программу на свой компьютер. Ссылка для скачивания и инструкция по установке будут отправлены на указанный при регистрации e-mail.

28 декабря 2020 года будут подведены итоги и определены шесть участников с наибольшей доходностью в конкурсе. Победители получат ценные денежные призы. Приз за первое место составит 25 тыс. рублей, за второе — 20 тыс., за третье — 15 тыс., за четвертое — 10 тыс., за пятое — 7 тыс., за шестое — 4 тыс. рублей.