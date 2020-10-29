Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск понизился на 10 копеек к предыдущему закрытию и составил 79,135 рубля. С начала торговой сессии было проведено 66,1 тыс. сделок на 3,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 78,585—79,63 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 92,195 рубля, уменьшившись на 83 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,9 тыс. сделок на 396,6 млн евро по курсам от 91,9025 до 93,4 рубля за евро.

Доллар днем неплохо рос, к вечеру импульс стал немного слабее, но американская валюта выглядит сильной и уверенной, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Гринбек торгуется по 79,01 рубля и может оставаться в пределах 78,9—80 рублей, пока биржевые эмоции не улягутся. Евро балансирует около 92,14 рубля — все-таки проход за пределы 93 был избыточным — и способен отойти к 92 рублям», — комментирует эксперт.