Положительная динамика финансовых потоков в отраслях внутреннего спроса сохраняется, однако оперативные данные свидетельствуют о замедлении восстановительного роста экономики. Об этом говорится в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» от Центробанка РФ.

«Положительная динамика финансовых потоков в отраслях внутреннего спроса сохраняется, при этом устойчивому превышению входящих платежей над докризисным уровнем в отдельных отраслях частично способствует накопленный с начала текущего года рост цен и издержек. Вместе с тем риски ухудшения эпидемиологической ситуации остаются повышенными», — говорится в материале.



Скользящее за четыре недели среднее отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня на отчетной неделе (19—23 октября) сузилось до минус 2,8% с минус 3,7% неделей ранее. При этом среднее отклонение входящих потоков без учета добычи, производства нефтепродуктов и госуправления осталось в положительной зоне, повысившись до 1,5% с 0,2%.



В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, на неделе с 19 по 23 октября вновь наблюдался рост входящих платежей. Среднее за четыре недели превышение финансовых потоков над «нормальным» уровнем выросло до 6,5% по сравнению с 4% неделей ранее. «Улучшение динамики в потребительских отраслях связано с ростом входящих платежей в розничной торговле, где превышение «нормального» уровня в среднем за четыре недели составило 19,2%», — отмечают в ЦБ.

На неделе с 19 по 23 октября среднее за четыре недели отклонение от «нормального» уровня входящих финансовых потоков в отраслях инвестиционного спроса оставалось положительным: плюс 2% после плюс 2,8% в предыдущий период. Положительным драйвером снова стала строительная отрасль.



В отраслях, ориентированных на экспорт, на отчетной неделе наблюдалось ухудшение динамики финансовых потоков, отклонение от «нормального» уровня увеличилось до минус 16,1%. Причиной стало расширение отставания в добыче нефти и газа. В среднем за четыре недели оно достигло минус 45,2%. Значительное отклонение объема входящих платежей вниз от «нормального» уровня по-прежнему наблюдается в нефтепереработке и металлургии: минус 23,9% и минус 29,4% в среднем за четыре недели.

В отраслях государственного потребления отклонение входящих потоков от «нормального» уровня стало положительным: за неделю с 19 по 23 октября оно составило плюс 10% по сравнению с минус 0,5% неделей ранее. Поясняется, что совокупная динамика была обусловлена резким ростом входящих потоков в деятельности органов государственного управления, который был вызван крупными поступлениями разового характера.

«Данные по финансовым потокам на уровне регионов указывают на неоднородное восстановление экономической активности в различных субъектах РФ, которое во многом определяется разницей в отраслевой структуре региональных экономик. Динамика отклонений по месяцам в федеральном округе будет тем ближе к совокупной динамике по стране в целом, чем ближе структура суммарного ВРП регионов, входящих в данный федеральный округ, к структуре ВВП России», — отмечают в ЦБ.