Открыть брокерский счет оказалось довольно просто, а вот выбирать инструменты для инвестирования — гораздо сложнее. В третьем выпуске подкаста «Это к деньгам» ведущие ищут инвестиционные идеи, а автор telegram-канала bitkogan профессор ВШЭ Евгений Коган помогает им определить свой инвестиционный профиль.

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» стартовал 16 октября. Он рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.



Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам и доступны на всех крупнейших стриминговых платформах.

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