Ситуация со спросом в мировой экономике является главным риском для российской экономики в 2021 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Вопрос сохранения всех ограничений в мировой экономике — это раз, и спрос в мировой экономике — это первый, конечно, риск, который мы пока не знаем, как будет развиваться ситуация с локдауном в целом ряде стран. Это основной, наверное, риск в следующем году», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Силуанов добавил, что внешние риски нужно свести к минимуму. «Какая бы цена на нефть ни складывалась, кто бы ни победил на выборах в других странах, нас это должно в меньшей степени интересовать. Поэтому бюджетная политика строится на принципах того, что независимо от внешних факторов наши все принятые решения должны быть обеспечены соответствующими ресурсами. И Министерство финансов так и поступает, и это будет сделано», — продолжил глава Минфина.

Он также отметил важность массовой вакцинации для улучшения ситуации в экономике. «Конечно, вакцинация — важная мера с точки зрения победы над пандемией. Поэтому как можно быстрее нам необходимо разворачивать эту кампанию среди населения. Население привыкло вакцинироваться от гриппа, точно так же нужно будет, на мой взгляд, сделать доступной вакцину и от коронавирусной инфекции. Чем больше людей вакцинируется, тем быстрее мы поборем эту инфекцию, снимем маски и откроем нашу экономику», — заключил министр.