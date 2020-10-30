Объем рынка безналичных чаевых сейчас составляет порядка 20 млрд рублей, а к 2023 году может вырасти в 2,5—3 раза (до 50—60 млрд рублей), пишет «Коммерсант» , ссылаясь на компанию «Нетмонет». В России объем рынка чаевых в 2019 году составил 110 млрд рублей. В 2020 году объем составит порядка 100—125 млрд рублей. Если в прошлом году только 10% чаевых приходилось на электронные платформы, то в 2020 году показатель вырастет на 10 процентных пунктов, ожидают в «Нетмонет».

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в III квартале 2020 года доля безнала в общепите в целом выросла по сравнению со II кварталом, хотя в розничной торговле наблюдалось снижение.

Российские заведения общепита не смогут включать чаевые в счет 👍 Новый подход должен исключить практику, когда к стоимости блюд, указанных в меню, прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание.

По словам гендиректора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, рынок онлайн-чаевых растет в среднем на 15% в год. Основные факторы роста — отказ потребителей от наличных, массовый переход продаж в онлайн и запрет для ресторанов с нового года включать чаевые в счет. Чаще всего чаевые — это наличные, перевод по номеру телефона или прием через терминал, отметил Спиридонов. В России в сфере услуг потребители ценят скорость, а «чай» наличными требует дополнительных временных затрат, сообщил руководитель группы Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский. Гораздо проще для людей оставить чаевые с той же карты, с которой они оплачивали счет, отметил он.

Как считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, в сегменте безналичных чаевых вряд ли стоит ждать серьезного роста: посещаемость ресторанов и кафе будет сокращаться в связи с падением доходов граждан.