Примерно треть россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19 — 20% начали закупать впрок товары первой необходимости, а 12% стали закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов, пишет РБК . Это показало исследование «Юлы» и агентства ResearchMe.

Больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе, около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое, говорится в исследовании.

Каждый десятый опрошенный планирует начать чаще покупать товары в Интернете.

Обороты онлайн-розницы выросли почти втрое Также в период пандемии в России резко вырос спрос на доменные имена.

Весной на фоне введения массовых ограничений сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары. Власти несколько раз делали заявления о том, что в России сформирован достаточный резерв продовольствия и других товаров, в связи с чем угрозы дефицита нет. Минпромторг вместе с Минсельхозом сформировал дополнительный пул поставщиков продуктов на случай возможного срыва поставок.