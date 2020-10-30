Банк России приказом от 29 октября 2020 года отозвал лицензию ООО «Страховая компания «СОГАЗ-Жизнь» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3825) на осуществление перестрахования. Решение вступает в силу со дня размещения соответствующей информации на официальном сайте регулятора, то есть с пятницы, 30 октября.
«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности», — поясняется в уведомлении.
Уточняется, что заявление об отказе было подано компанией 3 августа текущего года.
По информации на сайте «СОГАЗ-Жизни», компания имеет право осуществлять:
- страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события;
- пенсионное страхование;
- страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и/или с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;
- страхование от несчастных случаев и болезней.