Банк России приказом от 29 октября 2020 года отозвал лицензию ООО «Страховая компания «СОГАЗ-Жизнь» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3825) на осуществление перестрахования. Решение вступает в силу со дня размещения соответствующей информации на официальном сайте регулятора, то есть с пятницы, 30 октября.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности», — поясняется в уведомлении.

Уточняется, что заявление об отказе было подано компанией 3 августа текущего года.

По информации на сайте «СОГАЗ-Жизни», компания имеет право осуществлять: