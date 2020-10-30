Российские эмитенты могут сместить приоритет от долларов к евро в качестве валюты заимствования при размещении евробондов, рассказал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Я думаю, что объемы размещений в евро увеличатся естественным путем хотя бы потому, что санкции в основном касаются доллара. <…> Мы думаем, евро — это дорога вперед, через некоторое время возобновится ситуация с евро — рублями, которая была какое-то время назад достаточно активной. Инвесторы и эмитенты попытаются переходить из долларов в евро», — рассказал Соловьев.

По его словам, в перспективе возможны и размещения евробондов российских эмитентов в британских фунтах стерлингов. «Думаю, ведущие российские компании, такие как Газпром, например, могут рассмотреть такую возможность», — считает Соловьев.

«Бесспорно, также будут размещения в евро — рублях, потому что для многих российских эмитентов рубли остаются основной валютой, особенно, если их доходы в рублях — это ФСК «ЕЭС», Русгидро, РЖД и прочие», — добавил Соловьев. Еще очень важной валютой является швейцарский франк, помимо прочего, в Швейцарии большое количество офшорных, российских денег, а также большое количество инвесторов, которые смотрят, куда инвестировать средства, также сообщил он.

В России ожидается несколько новых выпусков «зеленых» облигаций Об этом сообщил заместитель руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Алексей Коночкин.

В свою очередь, размещения в китайских юанях на сегодняшний день не являются приоритетными — компаниям проще выйти на традиционную валюту, сказал Соловьев. Российские эмитенты в ближайшее время могут начать выпуск KPI-бондов, ставка купона которых зависит от достижения в определенный промежуток времени поставленной социально значимой цели, сообщил он.

По словам Соловьева, в частности, сейчас «очень много эмитентов» интересуются выпуском KPI-бондов. «Размещается бонд, и в пределах определенного временного лимита компания заявляет о необходимости реализации определенного проекта. В случае если они не достигнут цели, купон, выплачиваемый инвесторам, возрастает. Условно: размещение происходит со ставкой 0% и возрастает на 25 базисных пунктов», — сказал он. «В ближайшее время мы увидим KPI-бонды не только от РЖД, но и от других ведущих российских эмитентов», — считает Соловьев.