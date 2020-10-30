Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:04 мск индекс Мосбиржи терял 0,78% к уровню закрытия предыдущих торгов, индекс РТС — 1,1%. В последующие минуты падение ускорилось: на 10:11 индексы ушли в минус на 1,39% и 1,84% соответственно, значения равнялись 2 671,25 и 1 059,14 пункта.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают падение, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились», — констатировала перед началом сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Утром российские фондовые индексы… вероятнее всего, выйдут в минус ввиду ухудшения мирового аппетита к риску. Пятница, как и предыдущие дни, будет насыщенной на события как на макроэкономическом, так и на корпоративном фронте, в связи с чем настроения могут меняться по ходу сессии. Основной тренд на фондовых и нефтяных биржах, однако, установился нисходящим, поэтому даже позитивные сигналы приведут лишь к краткосрочному отскоку», — дала прогноз эксперт.