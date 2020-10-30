Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 27 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 44 копейки. На 10:10 мск курс доллара вырос на 57 копеек и составил 79,45 рубля, а евро подорожал до 92,73 рубля (плюс 73 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра ожидается небольшое снижение по рублевым парам. По его словам, видно, что пара доллар/рубль стабилизировалась около уровня 79,5 рубля и покупателям сейчас потребуется время, чтобы найти убедительные факторы для последующего роста до уровня 81 рубль за доллар. Если негативных новостей в Европе не будет, то на фоне роста нефтяных котировок рубль может укрепиться до 78 рублей за доллар, прогнозировал эксперт.

«Вчера рубль падал всю первую половину дня, лишь под вечер начались покупки российской валюты, которые больше напоминали фиксацию прибыли по длинным позициям по паре доллар/рубль. Но так или иначе, рубль подрос к доллару почти на треть процента. Скорее всего, сегодня этот рост будет съеден. Ближайшей целью движения пары является район 80», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.