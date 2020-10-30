Молодым семьям станет проще оформить социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Теперь все документы, необходимые для получения господдержки, можно будет подавать не только лично, но и дистанционно с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг. На документах в электронной форме должна стоять простая электронная подпись одного из членов семьи.

Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет. Наличие детей не обязательно. Кроме того, господдержку может получить одинокий родитель в возрасте до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Главный критерий — семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

Размер выплаты составляет 30—35% от стоимости жилья. При этом необходимо подтвердить доходы, позволяющие покрыть остаток или погасить кредит.



Потратить деньги можно на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

