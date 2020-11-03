Об альтернативах банковскому депозиту знает менее половины (44%) граждан. При этом только 6% уже пользовались такими возможностями. Если выбирать среди альтернативных банковскому инструментов сбережений, то ключевое преимущество — это гарантированный доход. Такие результаты показал опрос, который провел НПФ «Сафмар» среди своих клиентов.

Большая часть респондентов, которые знакомы с другими инструментами накопления либо просто слышали о них, — в возрасте от 31 до 50 лет. Очень плохо осведомлены о других финансовых инструментах, помимо банковских вкладов, «поколение Z» (до 30 лет) и «беби-бумеры» (старше 51 года).

«Значительное число россиян не имеет привычки копить, создавать «подушку безопасности», — указал в интервью Банки.ру генеральный директор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев. — Многие молодые люди с разным уровнем дохода предпочитают жить здесь и сейчас, тратя деньги, а не откладывать 5—7% от ежемесячного дохода».

Что самое важное для людей, когда они выбирают альтернативный способ накопления? Большая часть отвечающих (44%) назвала гарантированный доход. Еще 12% отметили, что для них важны надежность и сохранность средств. Короткий срок сбережения назвали 6%, в 5% случаев самым важным оказался обещанный доход.

«Мы все наблюдаем за снижением банковских ставок, в первой декаде октября они уже не превышают по десяти крупнейшим банкам 4,3%. И поэтому сейчас самый подходящий момент предложить тем клиентам банков, у которых заканчиваются сроки вкладов, что-то более доходное, но такое же простое, как депозит. И при этом с возможностью оформить новый продукт дистанционно, не выходя из дома, — отметил Сивачев. — Клиенты НПФ имеют возможность на относительно коротком временном отрезке фиксировать доходность и на горизонте трех — пяти лет забрать всю сумму своих взносов и полученный инвестиционный доход».

Подробнее об альтернативных способах накопления и сбережения денег можно прочитать в интервью Дениса Сивачева здесь.