Московская биржа представила финансовые результаты III квартала 2020 года по МСФО. Как отмечается в сообщении фондовой площадки, «рекордные объемы комиссионного дохода на денежном рынке и от расчетно-депозитарных услуг, а также высокие показатели комиссионного дохода на рынке акций и срочном рынке позволили бирже достичь максимального квартального комиссионного дохода за всю историю компании».

Так, комиссионные доходы выросли на 30% в сравнении с III кварталом 2019 года, до 8 млрд 320,9 млн рублей. «Компания обновляет рекорды по комиссионному доходу на протяжении четырех кварталов подряд… По сравнению с двумя предыдущими кварталами темпы роста комиссионного дохода ускорились», — комментирует финансовый директор Московской биржи Максим Лапин.

Капитализация рынка акций по состоянию на конец квартала составила 45,24 трлн рублей. Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 58% за счет увеличения объемов торгов на 63%. Незначительное расхождение динамики комиссионного дохода и торговых объемов связано со структурой тарифов, указано в релизе биржи.

Комиссионные доходы на рынке облигаций увеличились на 18,1%, на денежном рынке — на 38%, на валютном рынке — на 12,6%, на срочном рынке — на 17,5%.

Операционные доходы повысились на 6%, несмотря на сокращение чистого процентного дохода на 29,8% на фоне снижения процентных ставок в России и мире. Операционные расходы выросли на 11,8% за счет увеличения расходов на персонал.

Чистая прибыль увеличилась на 2,7%, до 5 млрд 598,6 млн рублей. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 1,8%.

Размер собственных средств биржи по итогам III квартала 2020 года составил 97,22 млрд рублей. По состоянию на конец квартала биржа не имела долговых обязательств.



Объем капитальных затрат в III квартале составил 0,8 млрд рублей. Средства были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.



В числе прочего председатель правления Московской биржи Юрий Денисов отметил, что «число россиян с брокерскими счетами увеличивается впечатляющими темпами: в октябре открывалось в среднем примерно 48 тыс. новых счетов за рабочий день».

